Pnrr: Schifani,'d'accordo con Fitto su obiettivi strategici'

(ANSA) - PALERMO, 11 GIU - "Sono pienamente d'accordo con il ministro Raffaele Fitto. L'utilizzo dei fondi dei quali parla il ministro è sotto gli occhi di tutti. Parziale e parcellizzato.

Occorrerà invece concentrarsi con pochi e strategici interventi che abbiano alta valenza strategica sul territorio. La Sicilia lavorerà per questo in piena sintonia ed intesa con il governo centrale". Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani commentando le dichiarazioni del ministro per il Sud e la coesione al Forum in fattoria a Manduria sulle risorse alle regioni. (ANSA).