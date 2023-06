Ballottaggi Sicilia: affluenza in calo del 12,86% alle 19

(ANSA) - PALERMO, 11 GIU - Affluenza sempre in calo anche nei quattro comuni della Sicilia in cui si vota per i ballottaggi delle elezioni amministrative (Siracusa, Piazza Armerina, Acireale e Aci Sant'Antonio). Alle 19 aveva votato il 22,78% degli aventi diritto, con una flessione del 12,26% rispetto alle precedenti consultazioni in cui si era registrata un'affluenza del 35,64%.

In particolare a Siracusa, l'unico capoluogo interessato dal turno di ballottaggio, ha votato il 21,30% degli elettori, con un calo dell'11,25% rispetto alle amministrative precedenti che avevano visto il 35,64% degli elettori recarsi alle urne.

