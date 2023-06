Mostra di Giovanni Valenza al Riso di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 10 GIU - Al Museo regionale d'arte moderna e contemporanea di Palermo, Palazzo Belmonte Riso, il 16 giugno apre la mostra "Giovanni Valenza", a cura della Fondazione Orestiadi di Gibellina, esposizione che prende il titolo dal nome dell'artista a cui è dedicata: oltre venti opere, realizzate quasi tutte appositamente per questa iniziativa, e accostate ad altre che provengono dalla più recente produzione del pittore "controcorrente", testimone di quella straordinaria stagione artistica palermitana, a cavallo tra gli anni 70 e 80, di cui è stato uno degli esponenti più rappresentativi.

Valenza (Petralia Sottana, 1957) irrompe in quel panorama artistico di Palermo con un linguaggio successivamente definito post- impressionismo palermitano. Abile nel disegno e nell'imbastire "sceneggiature" per le sue tele, doti confermate anche nei numerosi trompe l'oeil e nelle pitture di scena delle prime esperienze di vita artistica di Valenza, tra il 1975 al 78 in quel contesto irripetibile della Locanda degli Elfi, fucina del teatro underground della città, dove si trovavano Scaldati, Truden, Spicuzza, Costa, Civiletti, Costagliola, Lupo.

L'esposizione, in programma fino al 17 luglio, attraversa le fasi stilistiche di Valenza dagli esordi fino ai tempi più recenti, con le nuove produzioni inedite, passando per gli anni Ottanta, quando l'artista, con un gruppo di colleghi tra i quali i più giovani Croce Taravella e Guido Baragli è tra i protagonisti dell'esperienza espositiva (nell'Accademia di Belle Arti di Palermo) ideata da Francesco Carbone definita la Disavanguardia, testimoniando quella nuova fase controcorrente di una ricerca tutta palermitana che stava inventando un linguaggio originale in cui sicilianità e globalismo s'incontrarono, inventando quello che molti anni dopo si sarebbe sviluppata nella famosissima "Scuola siciliana". (ANSA).