Madre minaccia il figlio che chiama i carabinieri, arrestata

(ANSA) - FAVIGNANA, 10 GIU - I carabinieri di Favignana hanno arrestato una donna di 45 anni per resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata, dopo che i militari sono intervenuti su richiesta del figlio che diceva di essere stato minacciato con un'arma da fuoco dalla madre, la quale aveva danneggiato i mobili di casa.

Quando i carabinieri sono arrivati, la donna s'è barricata in macchina e ha minacciato d'investire i carabinieri. Nell'auto aveva con sé una pistola, risultata a salve, presumibilmente l'arma utilizzata per minacciare il figlio. L'arresto è stato convalidato dal Gip di Trapani che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria una volta a settimana. (ANSA).