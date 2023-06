Soccorsa tartaruga con occlusione intestinale da plastica

(ANSA) - LIPARI, 09 GIU - Una tartaruga marina, con una grave occlusione intestinale, dovuta all'ingestione di plastica, è stata recuperata, al largo dell'isola di Salina, grazie alla segnalazione arrivata da una imbarcazione in transito, dai volontari del Pronto soccorso tartarughe marine di Filicudi e trasferita nel Centro per le necessarie cure.

La tartaruga, battezzata Sonia, pesa 60 chilogrammi e, secondo la biologa Monica Blasi, fondatrice e direttrice della struttura filicudara, dovrebbe avere all'incirca 35 anni. Alle prime cure in favore dell'animale hanno assistito 45 alunni della scuola primaria di Lipari e Vulcano che erano in visita al Turtle Point di Filicudi (ANSA).