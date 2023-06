Mafia: gestione bene sequestrato affidata ad Assostampa Trapani

(ANSA) - ERICE, 09 GIU - Sono state consegnate simbolicamente, dall'amministrazione comunale di Erice ai rappresentanti della sezione provinciale di Trapani dell'associazione Siciliana della atampa, le chiavi di accesso a un bene immobile sequestrato alla criminalità organizzata, sito in via Duca D'Aosta, a Casa Santa. L'immobile è stato infatti aggiudicato all'associazione in comodato d'uso gratuito, a seguito di partecipazione a un apposito avviso pubblico.

A consegnare le chiavi al segretario provinciale Vito Orlando, è stato il responsabile del quinto settore - Lavori Pubblici, Andrea Denaro, alla presenza della sindaca Daniela Toscano e degli assessori Carmela Daidone (con delega ai beni confiscati) e Pino Agliastro.

"Era dalla fine degli anni '70 - ha detto Orlando - che il sindacato dei giornalisti trapanesi non aveva più una propria sede. Particolarmente simbolico poi che si tratti di un locale sequestrato alla mafia, che torna così a una fruizione pubblica.

Infatti, oltre all'attività istituzionale e ai corsi di formazione dell'Ordine, apriremo questo spazio alla cittadinanza per eventi culturali".

La sede verrà inaugurata il prossimo luglio alla presenza di Alessandra Costante, segretario generale della Fnsi, la Federazione nazionale della stampa. (ANSA).