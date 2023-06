Auto a fuoco dopo incidente, due morti nell'Agrigentino

(ANSA) - AGRIGENTO, 09 GIU - Due persone, pare si tratti di anziani di Favara (Agrigento), sono morte carbonizzate a seguito dell'incidente stradale verificatosi sulla statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, all'altezza del bivio per Favara.

Viaggiavano su una Fiat Panda, che dopo l'impatto, è andata a fuoco e per i due occupanti non c'è stato nulla da fare. Sul posto stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco di Agrigento e Canicattì, e i carabinieri. La strada, in direzione Agrigento, è temporaneamente chiusa al traffico.

Le vittime dell'incidente, avvenuto all'altezza del bivio di contrada Pioppo, sono Giuseppe Nobile, 75 anni, e la compagna Calogera Stella, di 70. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell'incidente: la vettura, una vecchia Fiat Panda, sulla quale viaggiava la coppia, sarebbe stata tamponata da un'Audi A3. Dopo essersi ribaltata più volte, la Panda si è incendiata. La Procura di Agrigento, con il pm di turno Gloria Andreoli e il procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Il conducente dell'Audi A3 ha riportato lievi ferite ed è in stato di choc. (ANSA).