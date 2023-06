Arsenale e droga in casa, incensurato arrestato nel Catanese

(ANSA) - BIANCAVILLA, 09 GIU - A Biancavilla i carabinieri hanno sequestrato un arsenale e della droga nell'abitazione di un giovane di 25 anni, incensurato, che è stato arrestato per detenzione di armi clandestine e munizioni e per spaccio di sostanze stupefacenti.

In una sacca ben nascosta sul solaio del terrazzo dell'abitazione c'erano una mitragliatrice e due pistole, tutte con la matricola cancellata perfettamente funzionanti e numerosi proiettili. In particolare sono state trovate una pistola mitragliatrice "Skorpion" calibro 7,65 con tre caricatori, un revolver calibro 357 magnum con 12 proiettili, sei dei quali già nel tamburo, una pistola calibro 7,65 con colpo in canna e sei proiettili nel caricatore e 89 cartucce tra calibro 7,65 e 22.

I militari hanno anche sequestrato una busta di plastica termosaldata con all'interno circa 300 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e il materiale necessario al confezionamento dello stupefacente.

Armi e munizioni sono state sequestrate e inviate al Ris di Messina per gli accertamenti balistici e dattiloscopici.

Il 25enne è stato condotto in carcere. Il suo arresto è stato convalidato dal Gip. (ANSA).