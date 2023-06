Collisione aliscafo barca a vela, indagine Guardia Costiera

(ANSA) - LIPARI, 06 GIU - Proseguono le indagini della Guardia Costiera di Lipari sulla collisione, tra l'aliscafo Calypso e una barca a vela, verificatasi ieri pomeriggio, al largo di Punta Castagna che ha causato tre feriti lievi. Presso la sede dell'autorità marittima si sta continuando a sentire le "persone informate sui fatti" e, contestualmente, si è al lavoro per acquisire la documentazione propedeutica all'indagine che è stata aperta sull'accaduto.

Restano in ospedale, ma soltanto a titolo precauzionale (considerando il forte choc subito), i tre componenti la famiglia italiana, tra i quali una bambina, che si trovavano sul piccolo natante da diporto, affondato in seguito all'impatto e tratti in salvo da un marinaio dell'aliscafo, tuffatosi in mare.

Non appena sarà possibile, gli adulti saranno ascoltati per fornire la loro versione sull'accaduto.

L'aliscafo, già domani, una volta ultimate le necessarie verifiche, sarà trasferito nel cantiere trapanese di Liberty Lines. (ANSA).