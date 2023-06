Bravo innovation hub, Sicilia apre porte a pmi innovative

(ANSA) - PALERMO, 06 GIU - La Sicilia apre le porte alle imprese innovative di tutta Italia. Per loro la possibilità di partecipare a due percorsi di accelerazione che saranno focalizzati sui temi "New energy, green e clean tech" e "Inclusione, impatto sociale e salute" e che si svolgeranno nell'hub di Palazzo Jung a Palermo. Obiettivo: rendere più rapido ed efficace l'ingresso sul mercato di nuove idee imprenditoriali.

I percorsi di accelerazione in Sicilia saranno realizzati da dpixel Srl con Polo Meccatronica Valley, SocialFare Impresa Sociale Srl e Consorzio Univer e fanno parte del pacchetto di 5 nuovi bandi di "Bravo Innovation Hub", il programma del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e di Invitalia dedicato alle imprese più innovative. Il progetto è realizzato nell'ambito dell'Asse VI del Pon IC 2014-2020-REACT EU ed è alla sua terza edizione. "New energy, green e clean tech" è un percorso di accelerazione diretto alle imprese con progetti che, ad esempio, sono in grado di ridurre l'impatto ambientale di un processo produttivo, trovare soluzioni per il riciclo di scarti domestici o industriali evitando il più possibile sprechi di risorse. Idee green per salvaguardare il pianeta, produrre ricchezza e generare un impatto positivo sulla società. Il programma di accelerazione "Inclusione, impatto sociale e salute" punta invece ad accelerare le imprese con progetti che vogliono innovare e migliorare i ritmi e le modalità di lavoro, che vanno incontro alle esigenze dei lavoratori e che applicano le tecnologie digitali a supporto dell'innovazione del sistema sanitario, per rendere più efficace l'erogazione dei servizi e superare le difficoltà della burocrazia. Per presentare la domanda a Invitalia c'è tempo fino alle 16 del 3 luglio 2023. Possono partecipare le società di piccola dimensione con sede operativa in Italia, iscritte al registro delle imprese da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione, in qualsiasi forma giuridica. Le domande devono essere presentate attraverso la pagina dedicata del sito Invitalia. Tra tutte le domande arrivate Invitalia ne selezionerà 10 per ciascun programma di accelerazione. Di queste, 6 saranno di imprese del Sud. (ANSA).