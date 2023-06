Turista inglese cade dalla Scala dei Turchi, tratto in salvo

(ANSA) - REALMONTE, 05 GIU - Turista inglese cade dalla scogliera della Scala dei Turchi, a Realmonte, e per soccorrerlo è stato necessario l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, dei militari della Guardia costiera di Porto Empedocle e di un velivolo dell'Aeronautica con a bordo due tecnici specializzati del soccorso alpino.

I pompieri si sono messi all'opera via terra, la Capitaneria ci ha provato via mare mentre il velivolo dell'aeronautica ha illuminato la zona con dei visori notturni. Tre persone - un familiare, un militare della Guardia costiera e un soccorritore del 118 - cercando di raggiungere il posto dove il turista era precipitato sono rimaste bloccate sulla scogliera ed è stato necessario soccorrere anche loro. Non è chiaro cosa sia accaduto: il turista sarebbe forse scivolato finendo ai piedi della scogliera di marna bianca, prima di essere raggiunto e tratto in salvo dai vigili del fuoco. (ANSA).