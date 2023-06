Touring club apre due chiese 'sotto le stelle' a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 05 GIU - Dal 9 all'11 giugno i luoghi Aperti per Voi del Touring Club Italiano si animano per Aperti per Voi sotto le Stelle: aperture prolungate, straordinarie ed eventi speciali per rendere la bellezza, l'arte e la cultura accessibili a tutti. A Palermo sabato 10 e domenica 11 giugno, dalle 18 alle 21, si va alla scoperta della Chiesa di San Giorgio dei Genovesi (piazza S. Giorgio dei Genovesi) conosciuta anche perché conserva la tomba di una delle prime pittrici della storia: Sofonisba Anguissola.

La Chiesa di San Giorgio sorse tra il 1575 e il 1596 nel quartiere della Loggia a ridosso del Molo nuovo di cui il Senato palermitano aveva da poco deciso la costruzione in funzione della modernizzazione del porto. La tipologia basilicale adottata, con tre navate e cappelle laterali incassate nello spessore murario, indica la volontà di erigere un edificio ambizioso sul piano economico ed architettonico, che solo gli Ordini religiosi più importanti e le Nazioni più ricche, come appunto quella dei Genovesi, potevano adottare nella Palermo cinquecentesca; è oggi considerata l'esempio più autorevole dell'architettura rinascimentale palermitana.

Anche la Chiesa Anglicana "Holy Cross" (via Roma angolo Via Stabile) sabato 10 e domenica 11 giugno, dalle 18 alle 21, sarà protagonista di visite arricchite da momenti di musica barocca con organo (Daniela Esther Lopez Quesada) e soprano (Valentina Ingrassia) in collaborazione con il Conservatorio di musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo.

La costruzione della chiesa fu completata nel 1875, in seguito alle richieste di famiglie inglesi che sentivano la mancanza di un riferimento alla loro religione anglicana. Oggi la chiesa dipende dalla Chiesa Anglicana d'Inghilterra e fa parte della Diocesi d'Europa. (ANSA).