Tanti nomi di richiamo nel cartellone Rassegna "A Scurata"

(ANSA) - MARSALA, 05 GIU - Amanda Sandrelli, Rita Marcotulli, Eugenio Bennato, Mario Incudine, Giuseppe Milici e Gianluca Guidi sono i nomi di richiamo nel cartellone, presentato oggi, della VI edizione della rassegna teatrale/musicale "A Scurata Cunti e Canti al calar del Sole - Memorial Enrico Russo" in programma a Marsala dal 21 luglio all'1 settembre. Tredici, in tutto, gli spettacoli previsti nello scenario del "Teatro a mare" realizzato all'interno delle antiche Saline Genna. Si aprirà con il duo "Musica Nuda" e si chiuderà con Bennato e Incudine, voci "emblematiche dell'anima del sud" sottolinea in una nota degli organizzatori, che con "Canti Briganti" si esibiranno in un concerto sull'epopea dei "perdenti": una lettura degli eventi tra '800 e '900 in cui il brigantaggio fu la risposta violenta alle politiche dello Stato dopo l'Unità d'Italia. Tra gli altri interpreti in cartellone: Claudia Gusmano, Maurizio Mastrini, Cico Messina, Luana Rondinelli e Tony Canto.

Preludio alla rassegna, il 18 giugno, sarà il "Solstizio d'estate tra racconti, cibo e vino". Un evento messo in scena dalle associazioni che compongono il Mac e che costituisce un viaggio tra poesia, "cunto" della tradizione orale e modi di dire e di fare tipici della sicilianità. Ad esibirsi saranno gli attori Giacomo Frazzitta, Vito Scarpitta, Maurizio Favilla e Alba Isaia e i musicisti Gregorio Caimi (chitarre), Francesco Rallo (piano), Roberto Gervasi (percussioni), Aldo Bertolino (tromba), Irene Sciacca (voce) e la Corale Carpe Diem.

"La Rassegna 'a Scurata - dice il presidente del Mac, Salvatore Sinatra - continua a crescere e si propone tra le rassegne culturali più importanti in Sicilia". E "quest'anno - aggiunge il direttore artistico Gregorio Caimi - abbiamo ricevuto tantissime candidature di artisti da tutta Italia e non è stato facile scegliere tra le tante e interessanti proposte".

La rassegna 'a Scurata coniuga la meraviglia del tramonto sulla riserva naturale marsalese con la centralità nel Mar Mediterraneo, che si fa porto di attrazione culturale e culla di bellezza. Non a caso l'antico nome di Marsala è Lilybeo, ossia terra che guarda alla Libia. (ANSA).