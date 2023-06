Il duo "Musica Nuda" inaugurerà a Marsala "A Scurata"

(ANSA) - MARSALA, 03 GIU - Sarà il duo "Musica Nuda", formato da Petra Magoni (voce) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso), ad aprire, il prossimo 21 luglio, nel "Teatro a mare" realizzato nelle antiche saline Genna, a Marsala, la VI rassegna teatrale/musicale "A Scurata Cunti e Canti al calar del Sole", organizzata dal Mac (Movimento artistico culturale marsalese) e il cui programma completo verrà svelato lunedì. Magoni e Spinetti, che da vent'anni incantano le platee internazionali, si esibiranno sul palco green a "a pelo d'acqua", dando vita ad una "voice'n'bass" combo dove la loro musica fatta di "istinto e libertà" incontrerà la bellezza della laguna marsalese nell'ora del tramonto.

Il duo proporrà sia i brani più famosi che quelli del nuovo album recentemente uscito: "Musica Nuda 20". Due gli spettacoli previsti per il 21 luglio: il primo alle 19.30, il secondo alle 21.30. Molto suggestivo sarà lo scenario. "E' l'unico teatro al mondo costruito in una vasca di salina - spiega l'avvocato Giacomo Frazzitta, componente del direttivo del Mac - ed è un teatro assolutamente ecologico, perché fatto solo di tufi, sale, legno. Qui, arte e location si incontrano in una maniera unica e il paesaggio del tramonto sulla riserva naturale dello Stagnone, uno dei tramonti più belli al mondo, diventa scenario e spettacolo al tempo stesso". (ANSA).