Scontro tra 3 auto nel Nisseno, 6 feriti

(ANSA) - ACQUAVIVA PLATANI, 02 GIU - Violento scontro tra tre auto ad Acquaviva Platani, in provincia di Caltanissetta.

Nell'impatto sei persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta sono stati inviati l'elisoccorso e diverse ambulanze. Quattro feriti sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso: tre ad Agrigento e una al Sant'Elia di Caltanissetta. Altri due ragazzi invece sono rimasti feriti in maniera lieve. (ANSA).