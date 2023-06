Nave ong disubbidisce e sbarca a Lampedusa, bloccata

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Fermo di 20 giorni e multa per la Mare Go, nave di una ong tedesca che ieri notte ha sbarcato 36 migranti soccorsi in mare a Lampedusa invece che a Trapani, porto assegnato dalle autorità italiane. "Abbiamo violato il decreto legge del 2 gennaio del governo postfascista di Meloni, che è un altro strumento per lasciare affogare la gente che emigra ed impedire a chi fa solidarietà di intervenire", sostiene la ong.

Si tratta del primo caso, da quanto è in vigore il decreto, di una nave umanitaria che si dirige verso un porto differente da quello assegnato. (ANSA).