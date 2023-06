Palermo, il Consiglio nella scuola della preside arrestata

(ANSA) - PALERMO, 01 GIU - Il Consiglio comunale di Palermo si è riunito oggi nell'istituto Giovanni Falcone dello Zen, il quartiere San Filippo Neri. Un'iniziativa a poche settimane dall'arresto della sua preside Daniela Lo Verde accusata, insieme al vicepreside Daniele Agosta, di peculato e corruzione.

A partecipare alla riunione anche un piccolo gruppo di studenti.

"Siamo qui per affermare i principi di legalità che il Consiglio comunale rappresenta in questa città. Non sarà un evento isolato. Nel prossimo anno scolastico li organizzeremo in otto istituti delle altrettante Circoscrizioni. Faremo sentire la nostra presenza coinvolgendo gli stessi alunni" ha detto il presidente Giulio Tantillo.

A fare gli onori di casa il preside Domenico Di Fatta che, sostituendo la collega arrestata, ha permesso la regolare prosecuzione dell'attività scolastica e che per il momento si divide con l'altro istituto che dirige, il liceo Regina Margherita. "La scuola - ha detto - è provata dagli eventi che l'hanno interessata. Lo smarrimento e la delusione accomuna insegnanti, genitori, alunni e residenti del quartiere. La mafia e l'illegalità si combattono con la cultura. Un fatto isolato non deve mettere in discussione l'impegno quotidiano di tanti operatori dell'istruzione".

Di Fatta, che ha assunto il compito di traghettare l'istituto Falcone verso il nuovo anno scolastico in attesa che venga assegnato un nuovo preside, non perde l'occasione per chiedere interventi all'Amministrazione. "Ci sono tre emergenze - dice il dirigente scolastico - l'installazione di un sistema di videocamere di sorveglianza, il perfezionamento della rete wireless e la riparazione della recinzione del campetto sportivo". Aristide Tamajo, assessore all'Istruzione, e quello all'Urbanistica Maurizio Carta, presenti alla riunione del Consiglio, assicurano l'impegno dell'Amministrazione. Annunciano interventi che riguardano le strutture scolastiche del quartiere (a cominciare dagli asili) e confermano lo stanziamento di 90 mila euro per le urgenze della scuola Falcone. (ANSA).