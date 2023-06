Migranti: riprendono sbarchi a Lampedusa, 6 nelle ultime ore

(ANSA) - LAMPEDUSA, 01 GIU - Con il bel tempo e il miglioramento delle condizioni del mare riprendono gli sbarchi a Lampedusa. Sono 248 i migranti arrivati, a bordo di sei diverse imbarcazioni, fra la notte e la mattinata sull'isola dal cui hotspot sono stati già trasferiti, con il traghetto per Porto Empedocle, in 177.

Sui barchini, intercettati e bloccati dalle motovedette di Guardia di finanza e Capitaneria, c'erano da un minimo di 35 ad un massimo di 51 persone. I primi a sbarcare, direttamente al molo Favarolo, sono stati 51 migranti originari di Siria, Yemen e Tunisia. A ruota, sono arrivati, dopo i soccorsi in mare aperto, anche gli altri cinque gruppi. (ANSA).