Teatro: Shakespeare summer nights a Villa Filippina

(ANSA) - PALERMO, 31 MAG - Dal 16 al 25 giugno (riposo il 19 giugno) alle 20.30, torna la terza edizione di Shakespeare summer night, un progetto produttivo del Teatro Libero di Palermo nel Parco Villa Filippina. In programma due creazioni del Libero a partire dalla drammaturgia di William Shakespeare.

Il primo è Shakespeare da bar, un progetto artistico di Tdb con la drammaturgia e la regia di Davide Lorenzo Palla. Uno spettacolo in puro stile elisabettiano, che accompagna il pubblico a riscoprire la bellezza di alcuni dei brani più celebri delle opere del bardo: Romeo e Giulietta, Otello, Amleto, Antonio e Cleopatra, Macbeth. Narrazione, azione, coinvolgimento diretto degli spettatori, brani originali sono gli ingredienti di un mix esplosivo fatto di atmosfere e sapori, sapientemente amalgamati dai due attori menestrelli che, a mo 'di aperitivo - in un contesto assolutamente informale - faranno vivere l'atmosfera popolare tipica del teatro ai tempi di Shakespeare. Un'atmosfera che permette di riscoprire la forza e l'efficacia del testo per come lo aveva pensato il bardo: vivo, vivace e partecipato. Protagonisti Irene Timpanaro e Marco De Francesca che accompagneranno gli spettatori all'interno delle vicende tra risate, momenti avvincenti e commoventi. Il classico viene agito, raccontato e illustrato, sul tappeto di sonorità ideate e composte dal polistrumentista e compositore Tiziano Cannas Aghedu, capaci di aderire alle atmosfere create dal lavoro di riduzione drammaturgica di Davide Lorenzo Palla.

Autore, direttore artistico e ideatorie di Tournée da Bar, Palla ha ideato il progetto con il quale ha attraversato il paese portando il teatro all'interno di bar e locali, sdoganando così la cultura nei luoghi della quotidianità, avvicinando un gran numero di giovani alla bellezza dell'arte e del teatro.Il secondo spettacolo, a seguire, è Come vi piace, progetto e regia di Alberto Giusta, con Alessia D'Anna, Luciano Falletta, Dario Frasca e Rebecca Sisti in cui vi sono due mondi in netta e diretta opposizione, che si specchiano l'uno nell'altro: da una parte quello del potere, del Ducato; dall'altra quello paradisiaco e ideale della Foresta di Arden. (ANSA).