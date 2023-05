Portoghesi: sindaco Poggioreale, tra artefici ricostruzione

(ANSA) - PALERMO, 31 MAG - "È stato un grande architetto il cui nome è legato anche alla ricostruzione della valle del Belice. A Poggioreale ha lavorato e ha contribuito a rendere più umano il processo di ricostruzione in un territorio difficile dove si è cercato di coinciliare le tradizioni e la memoria dei luoghi del Belice con la rinascita di un paese che era ed è alla ricerca di una nuova identità". Così il neo sindaco di Poggioreale, Carmelo Palermo, ricorda l'architetto Paolo Portoghesi, che fu tra gli artefici della ricostruzione nella Valle del Belice dopo il terremoto del 1968.

"Poggioreale - sottolinea il sindaco - gli è' riconoscente per aver dato il suo contributo alla rinascita della città e per averla fatta conoscere in tutto il mondo. Noi lo ricorderemo presto con un importante convegno oltre a dedicare presto una via".

"Ci tengo a citare l'ex sindaco Gaetano Salvaggio - conclude Palermo- che chiamo' negli negli anni 90' Portoghesi e curo' con lui vari progetti che portarono alla realizzazione della piazza Portoghesi, del teatro comunale e della piscina comunale, tra le opere sue più importanti". (ANSA).