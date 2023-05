Palermo: inaugurato il nuovo plesso scolastico Corradini

(ANSA) - PALERMO, 31 MAG - È stato inaugurato a Palermo il nuovo complesso scolastico Corradini di via Evangelista di Blasi, di proprietà delle Suore Collegine della Sacra Famiglia.

In un clima di festa con studenti e famiglie, la cerimonia è avvenuta alla presenza del sindaco della città metropolitana Roberto Lagalla e dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.

La Città Metropolitana di Palermo acquisirà la parte dell'edificio destinata a scuola superiore di secondo grado per alloggiare una sezione del Liceo linguistico economico sociale De Cosmi. In tutto, la Città Metropolitana acquisisce 18 classi, la palestra e gli uffici per la nuova sede della succursale del De Cosmi.

Le suore collegine si sono impegnate a fornire un edificio totalmente nuovo, nel rispetto degli standard scolastici e la città metropolitana, che per legge ha l'obbligo di fornire gli edifici alle istituzioni di secondo grado, amplia la disponibilità di edifici nell'ambito di un piano di razionalizzazione e miglioramento della fruibilità degli spazi scolastici in risposta alla popolazione scolastica.

"L'inaugurazione del complesso è stata una festa, a dimostrazione di quanto la famiglia e la scuola siano la palestra per la formazione delle nuove generazioni ed è per loro che dobbiamo portare avanti questi esempi di alleanza educativa tra le istituzioni e il mondo dell'istruzione", afferma Lagalla.

"Sono felice che questi nuovi spazi potranno agevolare gli studenti e le loro famiglie per una didattica sempre più all'avanguardia e a contatto con il territorio. Si potrà cosi fornire un servizio che guarda al futuro per un istruzione moderna e una accoglienza a misura dei ragazzi, degli insegnanti e del personale Ata tutto", afferma il dirigente scolastico del liceo delle scienze umane, linguistico ed economico sociale De Cosmi, Antonino Sciortino. (ANSA).