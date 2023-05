NoTobacco Day: Polosa, tra giovani aumentato uso prodotti svapo

(ANSA) - CATANIA, 31 MAG - "Per quanto riguarda i minori, è giusto che non debbano né svapare né fumare. Ho analizzato con grande interesse i dati dei sondaggi federali americani: è anche vero che in America è aumentato il tasso e la prevalenza di uso di prodotti da svapo tra giovani, però il dato veramente fondamentale è che tutto questo ha determinato la netta eradicazione del fumo combustibile in queste popolazioni". A dirlo il professor Riccardo Polosa, fondatore del Coehar (Center of Excellence for the accelleration of Harm reduction) in occasione della Conferenza nazionale Coehar dell'Università di Catania promossa per il No Tobacco Day 2023. "Secondo me - ha proseguito Polosa - è il messaggio più importante di cui nessuno vuole parlare. La migliore soluzione al problema del fumo è smettere definitamente e completamente. Tuttavia, se non si vuole o non ci si riesce è fondamentale considerare una alternativa a rischio ridotto per il consumo di nicotina pulita". (ANSA).