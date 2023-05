No Tobacco Day: Polosa (Cohear) danni da fumo non da nicotina

(ANSA) - CATANIA, 31 MAG - "Sebbene la nicotina non sia totalmente priva di rischi é importante sottolineare che non è responsabile dei danni per la salute derivanti dal fumo di sigaretta. L'idea dell'Oms è semplicemente quella di equiparare i prodotti tecnologici senza combustione per l'erogazione della nicotina alla sigaretta combusta ma stiamo parlando di due prodotti completamente diversi soprattutto dal profilo tossicologico". A dirlo il professor Riccardo Polosa, fondatore del Coehar (Center of Excellence for the accelleration of Harm reduction) - in occasione del World No Tobacco Day, all'Univeristà di Catania, durante la conferenza annuale Coehar sulla riduzione del danno. "La conferenza - prosegue Polosa - delle parti in programma quest'anno rappresenta un'enorme opportunità per la salute pubblica. Auspichiamo che le organizzazioni internazionali tengano conto del ruolo che i prodotti privi di combustione possano avere per abbattere i tassi di fumo in tutto il mondo. L'oms sta ancora una volta dimostrando di non seguire le evidenze scientifiche. Penso di poter dire con tutta sicurezza che il popolo italiano di fumatori, se vuole optare per una scelta di salute, debba scegliere i prodotti alternativi per l'erogazione di nicotina privi di combustione". (ANSA).