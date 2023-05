No Tobacco Day 2023: Li Volti, danni dai prodotti a combustione

(ANSA) - CATANIA, 31 MAG - "Grazie all'utilizzo di strumenti innovativi e all'applicazione di standard di ricerca condivisi nel nostro laboratorio stiamo valutando la tossicità della sigaretta tradizionale, dei prodotti a tabacco riscaldato e della nicotina e abbiamo dimostrato in maniera incontrovertibile che la nicotina non ha alcun effetto negativo sul decorso della steatosi epatica e che gli effetti dannosi sono invece esclusivamente legati ai prodotti della combustione". A dirlo stamani Giovanni Li Volti, direttore del Coehar Center of Excellence for the accelleration of Harm reduction) in occasione della Conferenza nazionale Coehar all'Università di Catania per il No Tobacco Day 2023. "Nel laboratorio all'Università di Catania stiamo - prosegue Li Volti - sviluppando numerosi progetti molto interessanti che presto avranno risvolti importanti". (ANSA).