Mafia: Sbarra, Mattarella è un esempio

(ANSA) - PALERMO, 31 MAG - "Piersanti Mattarella è stato un riferimento importante, un grande esempio per la Cisl, di un uomo che da noi è considerato un siciliano coraggioso, un grande statista, un uomo delle istituzioni che ha fatto del principio della corresponsabilità un elemento centrale della sua esperienza politica". Così Luigi Sbarra, segretario nazionale della Cisl che è intervenuto all'inaugurazione a sala convegni della Filca Cisl in ricordo di Piersanti Mattarella, l'ex presidente della Regione siciliana ucciso dalla mafia il 6 gennaio del 1980. Per l'occasione è stata scoperta una targa e presentato il murales realizzato dall'artista Nanno Gandolfo.

All'iniziativa, condivisa anche dal pontefice Francesco che ha voluto inviare al segretario regionale Paolo D'Anca una lettera per manifestare il suo plauso per la scelta di intitolare una sala a Mattarella, hanno partecipato Sergio D'Antoni, ex segretario regionale della Cisl, Rino La Placa, già deputato regionale e segretario particolare dell'ex presidente della Regione, Leoluca Orlando ex sindaco di palermo ed ex consulente giuridico di Piersanti Mattarella.

Sono intervenuto, inoltre, il segretario nazionale della Filca Cisl, Enzo Pelle, il segretario regionale della Cisl, Sebastiano Cappuccio, il segretario regionale della Filca Cisl. (ANSA).