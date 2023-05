Impiantato a un bimbo ad Agrigento microinfusore di insulina

(ANSA) - AGRIGENTO, 31 MAG - E' stato impiantato per la prima volta nell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigent oo un microinfusore di insulina ad un piccolo paziente affetto da diabete giovanile. Lo strumento terapeutico, una tecnologia considerata "golden standard", è stato collocato sottocute al bambino nell'unità semplice di Diabetologia pediatrica annessa a Pediatria, diretta da Giuseppe Gramaglia.

La "micropompa" di insulina è stata impiantata lo scorso 24 maggio dalle dottoresse Piera Buscarino e Claudia Albino.Tramite un catetere sottopelle il presidio medico eroga in infusione continua al paziente la terapia necessaria, programmata secondo le necessità individuali e a cui vengono associati boli di insulina in occasione dei pasti o per correggere eventuali iperglicemie derivanti da situazioni non correlabili all'assunzione dei carboidrati.

Il microinfusore tenta di riprodurre la normale efisiologica secrezione insulinica da parte del pancreas permettendo di mantenere il paziente in condizioni di stabilità glicemica tali da prevenire le complicanze, sia acute che croniche. (ANSA).