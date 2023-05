Droga: scoperta serra con 100 piante di marijuana

(ANSA) - BAGHERIA, 30 MAG - I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 100 piante di marijuana e un chilo di marijuana già essiccata, trovate in un rustico in contrada Porcara a Bagheria. I militari del 2° nucleo operativo metropolitano, grazie all'aiuto dei cani antidroga di Punta Raisi, sono entrati nell'edificio e hanno identificato due uomini che stavano coltivando la marijuana. La piantagione era prodotta in serra, in un capannone attrezzato con generatori di corrente capaci di alimentare un impianto di areazione e umidificazione e un sistema di luci artificiali costituito da 19 lampade a incandescenza. Il sistema assicurava la rapida crescita e una rigogliosa fioritura della coltivazione. I finanzieri nel corso delle perquisizioni hanno trovato anche le inflorescenze di marijuana già essiccate e pronte per essere vendute nelle piazze di spaccio. I due uomini sono stati denunciati alla procura di Termini Imerese con l'accusa di coltivazione di droga. Il sistema di aeratori e di lampade era allacciato abusivamente alla rete elettrica. (ANSA).