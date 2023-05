Turismo: B&B Palermo al secondo posto in classifica Tripadvisor

(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - Il B&B "Mondello design", di fronte la spiaggia della borgata marinara palermitana è al secondo posto nella classifica di Tripadvisor, per il premio " Best of the best" nella categoria B&B e pensioni in Italia e al 19simo posto nel mondo. Al primo posto Il "Salerno Centro bed and breakfast" in Campania e al terzo il B&B "il cuore" a Massa in Toscana.

La classifica viene generata dai feedback lasciati dai clienti delle 8 milioni di strutture su Tripadvisor, meno dell' 1% riceve il premio Best of Best e rappresenta quindi il più alto livello di eccellenza nel settore dell' ospitalità, sulla base di recensioni reali. Per tre anni consecutivi il B&B "Mondello design", si era classificato al primo posto nella classifica Travellers Choice di Tripadvisor in Italia sempre sotto la direzione di Roberta Sciacchitano, 43 anni.

"Oltre alle camere, dotate di ogni comfort e ad una ricca colazione fatta in casa, fiore all'occhiello della struttura, con prodotti tipici, genuini e torte fatte da me ogni mattina, - dice Sciacchitano - cerco di offrire un servizio sempre più attento ed accurato in modo che i miei ospiti possano vivere un' esperienza indimenticabile e che la bella Mondello rimanga per sempre nei loro cuori. La conferma la danno i numerosi ritorni, ho ospiti che ritornano ogni anno e addirittura due volte nella stessa stagione".

"'Tu scegli con cura e io mi prenderò cura di te è il mio motto - aggiunge - Tanti infatti i possibili servizi: transfer dall'aeroporto, escursioni giornaliere alla scoperta dei paradisi vicini e delle città d'arte, gite in gommone, in gozzo o in barca a vela, cooking class, degustazione di street food, massaggi, consigli e dritte sui migliori ristoranti". (ANSA).