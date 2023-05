Sulla spiaggia di Menfi nasce Progetto Insula di Planeta

(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - Planeta Estate - il ramo Planeta dedicato all'ospitalità - apre la stagione estiva con il nuovo Beach Club Insula. ritiro esclusivo fra le dune di Lido Fiori, a due passi dal mare, tra Porto Palo e Capparrina sulla costa agrigentina. Insula è un omaggio al paesaggio di Menfi, là dove ha avuto inizio il viaggio di Planeta in Sicilia. Il Club è immerso nella natura, a pochi passi da Lido Fiori che anche quest'anno si è aggiudicato l'importante riconoscimento di Bandiera Blu.

Il progetto Insula è contraddistinto da una forte attenzione alla sostenibilità, espressione dell'attenzione all'ambiente, alle persone e al territorio. Un salotto affacciato sul mare e abbracciato dal verde. Aperto dal mattino fino alle al calar del sole per i clienti del Wine Resort La Foresteria e, su prenotazione, anche per gli esterni, è un luogo di quiete in cui ritrovare e godere di tutte le peculiarità dell'ospitalità firmata Planeta. A cominciare dal Ristorante, regno di Angelo Pumilia, chef anche de La Foresteria, e del Lounge Bar, perfettamente integrati alla vegetazione marittima che caratterizza la zona.

"La valorizzazione delle risorse naturalistiche del territorio siciliano effettuata da Planeta è partita con le vigne, proseguita poi con gli oliveti ed estesa ai prodotti gastronomici esaltati con la cucina de La Foresteria. Con Insula, abbracciamo ora anche il mare, in uno dei tratti di costa più belli dell'isola e dell'Italia in generale, e in uno dei luoghi della nostra memoria familiare" - afferma Francesca Planeta, responsabile di Planeta Estate.

A partire da venerdì 2 giugno fino a settembre Insula è aperto dalle ore 10 alle 22:30. (ANSA).