Mostra internazionale cani a Palermo, vince cocker americano

(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - Si chiama Vernats's show Daniel, cocker americano di tre anni di proprietà del palermitano Emanuele Olivieri: è lui a salire sul gradino più alto del podio al termine del fine settimana che ha visto sfilare in gara, all'ippodromo La Favorita di Palermo, circa 1.200 cani di oltre 130 razze nel corso dell'esposizione internazionale canina di Palermo e dell'esposizione internazionale di Caltanissetta.

Le due manifestazioni, organizzate dal Kennel club Palermo in collaborazione con il gruppo cinofilo di Caltanissetta, si sono tenute sabato e domenica entrambe nell'ippodromo palermitano.

L'iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Palermo. "Sono state due giornate di competizione ma soprattutto di passione - dice Giorgio Varoli, presidente del Kennel club Palermo - ringrazio tutti coloro i quali si sono impegnati per il successo di questo evento che, oltre a essere un punto di riferimento prestigioso per allevatori e proprietari, ha dato l'occasione ai tanti visitatori di conoscere da vicino il mondo della cinofilia e le caratteristiche di molte razze canine".

"Sono veramente felice di aver visto una grande partecipazione non solo di addetti ai lavori ma anche di pubblico", dice Massimo Pinzauti procuratore generale della Sipet società che gestisce l'ippodromo La Favorita e che ha messo gratuitamente a disposizione l'area per le due manifestazioni. "Sin dal nostro arrivo - aggiunge Pinzauti - l'obiettivo è stato quello di restituire l'ippodromo alla cittadinanza rendendolo una struttura da frequentare sette giorni su sette e non solo per le corse dei cavalli. A giugno daremo il via ai primi concerti". Nel fine settimana si sono svolte anche due prove nazionali di Agility ed alcuni raduni di razza (alani, retriever e spaniel).

Vernats's show Daniel è risultato il "miglior cane in gara" perché, dopo aver vinto il "best in show" dell'esposizione internazionale canina di Palermo giunta quest'anno alla 70/a edizione, si è anche aggiudicato il premio "Sicilia winner" cioè il confronto con nothing else matters, border collie di proprietà di Roberto Polese, vincitore del "best in show" dell'esposizione canina di Caltanissetta del giorno precedente giunta alla 18/a edizione. (ANSA).