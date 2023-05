Marefestival a Salina, con Iachetti, Belvedere e Audio 2

(ANSA) - SALINA, 29 MAG - Torna a Salini il premio Troisi, giunto alla dodicesima edizione, per ricordare il comico napoletano di cui ricorrono i 70 anni dalla nascita, che siterrà dal 16 al 18 giugno prossimi. Gli attori Enzo Iacchetti, Michela Andreozzi, Vittoria Belvedere e Lucrezia Lante della Rovere sono tra gli artisti che riceveranno il riconoscimento in sua memoria La manifestazione, che da sempre ha come madrina Maria Grazia Cucinotta, è stata ideata nel 2012 dai giornalisti Massimiliano Cavaleri, che ne è anche il direttore artistico, e Patrizia Casale. Proiezioni cinematografiche inedite, documentari, interviste a tu per tu con gli ospiti, talk show culturali su temi d'attualità, presentazioni di libri, momenti di spettacolo nei tre giorni del Premio Troisi: la conduzione dei vari momenti è affidata a Cavaleri, allaa giornalista Nadia La Malfa e all'attore Giovi Pontillo, coautore dell'evento.

"Particolarmente felice di accogliere anche gli Audio2 a Salina - spiega Cavaleri - perché sono cantautori di altissima qualità, fedeli nel tempo ad uno stile inconfondibile. Oggi c'è tantissima musica, ma molte canzoni mordi e fuggi si dimenticano facilmente. Gli Audio2 rappresentano esattamente il contrario".

