Salute: esami cardiologici gratuiti a giovani bengalesi

PALERMO, 28 MAG - Elettrocardiogrammi e visite cardiologiche gratuite, ieri, per i bambini della comunità bengalese del quartiere Noce a Palermo, grazie all'impegno dei sanitari volontari dell'associazione "Movimento per la salute dei giovani" che si sostiene esclusivamente con le donazioni del "5x1000". Numerosi gli screening cardiologici eseguiti nella fascia d'età 2-18 anni.

"Siamo stati ringraziati anche dall'ambasciatore del Bangladesh in Italia, Shameem Ahsan, il quale ha espresso il suo apprezzamento per l'attività socio-sanitaria di volontariato che portiamo avanti - spiega Fabrizio Artale, presidente dell'associazione 'Movimento per la salute dei giovani' - Dal 2019 portiamo nelle scuole, nelle parrocchie, nelle associazioni e nei centri aggregativi per giovani l'iniziativa 'Insieme con il cuore', un' attività sanitaria di prevenzione dedicata alle patologie cardiache ma che prevede anche corsi di nozioni di primo soccorso e disostruzione delle prime vie aeree".

L'iniziativa "Insieme con il cuore" è inserita nel progetto di medicina scolastica, promosso dagli assessorati regionali della Salute e dell'Istruzione e formazione, dagli ordini dei medici delle province siciliane e dall'ufficio scolastico regionale e si avvale della collaborazione volontaria dei cardiologi Maurizio Mongiovì, Giovanni Fazio, Annalisa Alaimo, Sabrina Spoto, Fabrizia Centineo e di infermieri e volontari con l'obiettivo di portare avanti la prevenzione cardiologica pediatrica e fino ai 18 anni.

"Da oltre 13 anni - aggiunge Artale - siamo impegnati con tutte le nostre forze al fianco delle famiglie con bambini e ragazzi affetti da cardiopatie congenite e ci siamo battuti per la riattivazione del reparto di cardiochirurgia pediatrica a Palermo che finalmente inizierà le attività il prossimo luglio".

