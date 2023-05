Rogo in appartamento nel Catanese,spento da vigili del fuoco

(ANSA) - ACIREALE, 26 MAG - Una squadra operativa dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale è intervenuta per un incendio abitazione nella frazione marinara di Santa Tecla. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al piano terra di una palazzina a due elevazioni, coinvolgendo parte della cucina.

L'allarme è stato dato da vicini di casa allarmati dalla vista del fumo. Nessuno era nell'appartamento. L'incendio si è sviluppato verosimilmente per cause elettriche. Sul posto è intervenuta di supporto anche un'autobotte proveniente dalla sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania (ANSA).