Violenza sulle donne, spettacolo con Dacia Maraini a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - Un evento che racconta la violenza di genere attraverso le parole di Dacia Maraini e la regia di Sergio Vespertino lo spettacolo "Regina: Scacco al Re" , in scena Sabato 27 maggio al Real Teatro Santa Cecilia a Palermo, ore 20.30. L' iniziativa, sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, è stata lanciata dalle associazioni Vita Onlus e MarcoSacchi a pochi giorni dalla ratifica del trattato di Istanbul contro la violenza di genere e sulle donne. L'obiettivo è promuovere e fare azioni concrete per combattere il fenomeno. Le testimonianze tratte dal libro Passi affrettati di Dacia Maraini saranno riproposte nella cornice della rappresentazione teatrale allo scopo di sensibilizzare sul tema della violenza di genere e sulle donne e misurarne ampiezza e gravità. Al termine dello spettacolo si terrà un incontro con Dacia Maraini e le associazioni del territorio per conoscere le azioni messe a punto per sostenere le vittime di violenza. "Talvolta la violenza si consuma dentro le mura di casa, quel luogo che dovrebbe essere il posto per antonomasia più sicuro per ciascuno. Qualche volta accade anche vicino a noi, ai nostri amici, ma siamo così distanti dall'argomento che crediamo in una lite passeggera - racconta Luca De Giorgi, Presidente dell'Associazione Vita Onlus di Milano, co-ideatore dell'evento assieme a Ennio Giganti, organizzatore e promotore insieme con l'Associazione MarcoSacchi di Palermo -. L'obiettivo dell'incontro è quello di fare rete tra associazioni, collaborare con le Istituzioni, sensibilizzare i cittadini". "L'evento non sarà soltanto un momento di confronto e di 'parole', ma anche un concreto gesto a favore della Città.

Bisogna fare! - dichiara Rosalba Muratori, Presidente dell'Associazione MarcoSacchi di Palermo -. Il ricavato del contributo di solidarietà all'ingresso sarà, infatti, integralmente donato a due Associazioni presenti a Palermo: Life and Life e Le Onde Onlus. Il contributo andrà a supportare finanziariamente in concreto le attività di queste due associazioni che da tempo sono attive sul territorio". (ANSA).