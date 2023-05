Uccide il fratello durante lite nel Catanese, fermato

(ANSA) - SAN GREGORIO DI CATANIA, 25 MAG - Un uomo di 50 anni, Rosario Vitale, è stato arrestato dai carabinieri a San Gregorio di Catania, paese della 'cintura' metropolitana del capoluogo etneo, dopo che stamane, al culmine di una lite, ha ucciso a colpi di pistola il fratello Davide, 44 anni. L'omicidio, secondo quanto ricostruito dai carabiniri, sarebbe avvenuto all'esterno dell'abitazione del 50 enne, un cuoco, dove durante la notte si sarebbe presentata la vittima - un nullafacente, pregiudicato e tossicodipendente in passato già sottoposto a Tso - minacciando il fratello con un coltello per via di conflitti di natura familiare che si protraevano da anni. Ne sarebbe quindi scaturita una violenta lite, alla presenza anche del nipote 20 enne (figlio di Rosario Vitale), al culmine della quale l'arrestato avrebbe esploso 3 o 4 colpi di arma da fuoco all’indirizzo del fratello, che è stato raggiunto da due proiettili, nella testa e nel torace. Successivamente, per motivi ancora da appurare, l'omicida avrebbe spostato il cadavere all'interno del cortile dell'abitazione, decidendo successivamente di costituirsi e venendo immediatamente bloccato sul posto dai militari dell'Arma. (ANSA).