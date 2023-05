Riapre stagione Capofaro Locanda & Malvasia a Salina

(ANSA) - PALERMO, 24 MAG - Tasca d'Almerita, storica azienda vitivinicola siciliana, annuncia la riapertura della stagione di Capofaro Locanda & Malvasia, situata sull'Isola di Salina nelle Eolie. Un progetto di alta ospitalità realizzato nell'ambito della Tenuta Capofaro, una delle cinque tenute vinicole della famiglia Tasca d'Almerita. Qui è custodita "Anfiteatro", vigna storica di Malvasia, frutto che, appassito all'ombra, regala il celebre vino locale, secco o dolce. Circondata da 4,5 ettari di vigneto e caratterizzata da un'architettura tipica eoliana, la Locanda ha un totale di 27 camere, ognuna diversa dall'altra.

Dal 2017, inoltre, grazie a un importante progetto di ristrutturazione e valorizzazione fortemente voluto dalla famiglia Tasca d'Almerita, 6 nuove stanze esclusive sorgono all'interno del faro di Capofaro, pezzo di storia di Salina che da metà Ottocento veglia sul mare e sul promontorio. Tante le attività ideate per gli ospiti, che si inseriscono in un più ampio progetto di turismo sostenibile, valorizzazione del territorio e protezione delle risorse naturali e del mare portato avanti negli anni dalla famiglia Tasca d'Almerita e riconosciuto a livello internazionale. Nel 2020 infatti, Relais & Chateaux, la nota affiliazione che riunisce 580 tra le più prestigiose e virtuose proprietà e hotel del mondo, ha consegnato a Capofaro Locanda & Malvasia il Trofeo Sostenibilità 2020, riconoscendo il grande impegno in favore dell'ambiente e delle comunità locali.

Numerosi gli appuntamenti in programma. La luce del faro, appena riaccesa, è pronta a illuminare Care's: the Ethical Chefs Days, il progetto di sustainable food in programma a Salina dal 25 al 27 maggio. Gabriele Camiolo, chef di Capofaro Locanda & Malvasia, sarà tra i protagonisti della rassegna per promuovere un approccio alla cucina attento al territorio, alle persone e alle risorse. Dal 22 al 27 giugno e dal 10 al 17 settembre, un team di astrofisici guiderà gli ospiti di Capofaro Locanda & Malvasia attraverso una serie di esperienze dedicate all'esplorazione e conoscenza della volta terrestre. La rassegna di eventi continuerà nel mese di luglio con due serate dedicate all'abbinamento food & champagne. (ANSA).