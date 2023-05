Ps Catania sequestra droga, armi e 14mila euro, 2 arresti

(ANSA) - CATANIA, 24 MAG - Un 40enne ed un 30 enne sono stati arrestati la notte scorsa a Catania da agenti della Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati condotti in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Sequestrate anche tre pistole, più di un chilo di cocaina e più di 14mila euro in contanti.

I due arrestati facevano parte di un gruppo di tre uomini che erano davanti al portone di un'abitazione e che si sono dati alla fuga alla vista degli agenti. Il 30enne è stato bloccato nel vano scala di uno stabile del quartiere San Cristoforo ed è risultato essere il destinatario di un avviso orale da parte del questore.

All'interno dell'immobile è stato sequestrato un sofisticato impianto di videosorveglianza con telecamere puntate verso tutti i punti di accesso, residui di cocaina sul tavolo della cucina e circa 88 euro in monete, provento dell'attività di spaccio.

Il 40enne è stato bloccato al termine di un rocambolesco inseguimento. Gli agenti hanno anche recuperato uno zaino che aveva nascosto in un orto che conteneva 14mila euro in contanti in banconote di vario taglio, tre pistole Beretta rispettivamente calibro 6,35 - 7,65 e 9 e 45 proiettili di vario calibro - due con la matricola cancellata e una risultata rubata - due involucri in cellophane contenenti rispettivamente 325 e 600 grammi circa di cocaina ed 11 involucri già confezionati in dosi da 20 grammi ciascuno di cocaina pronti ad essere smerciati per un peso complessivo di circa 210 grammi. (ANSA).