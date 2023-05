Operazione controllo dei Cc a Catania, sanzioni e sequestri

(ANSA) - CATANIA, 24 MAG - Carabinieri delle compagnie Piazza Dante e Fontanarossa di Catania, supportati dai colleghi del 12esimo reggimento Sicilia, dal nucleo elicotteri e da personale della polizia locale, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio nei rioni Picanello, San Cristoforo e Librino e al controllo della circolazione stradale nelle principali arterie e piazze della città.

Nell'ambito dell'operazione sono stati denunciati un 39enne e un 20enne per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di crack e hashish, e sono stati sequestrati 1.785 euro ritenuti proventi della vendita della droga, materiale per confezionare dosi e un sistema di videosorveglianza installato per monitorare il perimetro dell'edificio per eludere i controlli delle forze di polizia.

Militari, inoltre, in un'abitazione in stato di abbandono di via Plebiscito hanno sequestrato circa 1,5 kg di marijuana e una bilancia digitale di precisione, detenuta da ignoti.

Carabinieri hanno anche controllato esercizi pubblici, comminando sanzioni per circa 8.000 euro. Tra i sanzionati per occupazione di suolo pubblico un rivenditore ambulante di fiori per occupazione suolo pubblico, col sequestro amministrativo di 45 piante, e due ambulanti di ortofrutta, a cui è stato contestato anche l'esercizio abusivo del commercio e che è avuto il sequestro amministrativo complessivo di 120 kg di prodotti Per quanto riguarda invece i controlli in città, i Carabinieri di Catania hanno rivolto la loro attenzione al centro storico, disponendo una serie di posti di controllo e pattuglie appiedate. L'attività ha consentito di identificare una cinquantina di persone e di sottoporre ad accertamenti una decina di veicoli. (ANSA).