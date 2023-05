Minorenne con due pistole e droga, arrestato da Ps a Catania

(ANSA) - CATANIA, 24 MAG - Un minorenne è stato arrestato a Catania dalla Polizia erché trovato in possesso di due pistole con la matricola cancellata, 500 di marijuana e 17 grammi di cocaina. E' stato bloccato in un appartamento della zona di via del Plebiscito dagli agenti che erano alla ricerca del rifugio di un pregiudicato colpito da un ordine di carcerazione. E' accusato di detenzione di sostanza stupefacente, detenzione di armi comuni da sparo clandestine e della loro ricettazione.

L'arresto è stato convalidato dal Gip.

I poliziotti, allarmati dalla ritardata apertura della porta d'ingresso, una volta entrati all'interno, hanno bloccato il minorenne mentre saliva le scale che portavano a un terrazzo.

Sotto a una tegola hanno trovato una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, con inserito un caricatore rifornito di 8 proiettili, e una busta termosaldata contenente la cocaina. Al piano terra i poliziotti hanno trovato una rivoltella, marca Bbm, modello Olympic e quattro buste in plastica trasparente termo sigillata contenenti marijuana. Un altro quantitativo di marijuana era in cucina in una busta di cellophane trasparente (ANSA).