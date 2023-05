Giardino della memoria in scuola Falcone a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - È stato inaugurato nel quartiere Zen a Palermo, alla scuola "Giovanni Falcone", un giardino della memoria con alberi della pace "simbolo di rinascita e speranza".

Ogni pianta è stata intitolata ad una delle vittime della lotta alla mafia adottate dalle classi della scuola secondaria di primo grado.

Nel corso della cerimonia è stata consegnata una talea dell'albero Falcone di via Notarbartolo al preside reggente Domenico Di Fatta da parte dei carabinieri del reparto biodiversità di Reggio Calabria e del centro anticrimine natura di Palermo. La talea sarà piantumata alla scuola "Falcone" il 6 giugno alla presenza della prefetta Maria Teresa Cucinotta. La scuola sta riprendendo il suo percorso di legalità dopo l'arresto della preside Daniela Lo Verde per corruzione e peculato. Il nuovo dirigente scolastico ha organizzato un appuntamento dal "forte valore simbolico nel giorno della ricorrenza della strage di Capaci". "Insieme possiamo" è il titolo della manifestazione che stamattina ha visto tanti bambini partecipare ai laboratori organizzati dalle associazioni di quartiere e dai Club service della città.

Gli alunni della scuola "Falcone" e quelli del "Regina Margherita" hanno accompagnato l'inaugurazione del giardino della memoria con una esibizione musicale. L'associazione Fidapa Palermo Felicissima ha donato dei libri per gli studenti. A chiudere il programma dell'inaugurazione una mostra realizzata con i lavori dei bambini della scuola dell'infanzia della "Falcone". (ANSA).