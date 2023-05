Falcone: migliaia di ragazzi davanti ad aula bunker di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - "Credo che la mafia sia ancora presente nella società. Ma ci sono anche altre forme di violenza e prepotenza. Per esempio il bullismo di molti ragazzi". A parlare è Glenda Gentile, ha 13 anni e frequenta la terza media nella scuola Crispi di Ribera. È davanti al palco allestito davanti all'aula bunker di Palermo. Il suo professore Giacinto Campisi, docente di musica, racconta del progetto di legalità portato avanti dalla scuola negli ultimi mesi. "Siamo qui con quattro classi - dice Campisi - una sessantina di ragazzi e ragazze, perchè riteniamo che questa giornata sia il compimento di un percorso educativo fatto di lavori di ricerca nelle classi e testimonianze video". Pietro Fischietti, originario di Corleone, da dieci anni vive e insegna Lettere a Crema. Ha portato a Palermo 19 fra ragazzi e ragazze dell'istituto professionale tecnico Sraffa in rappresentanza di mille studenti. "La scuola ha vinto un premio della Fondazione Falcone per un video sulle scorte che ha chiuso un progetto dal titolo "Vie e volti della legalità". "Oggi anche in Lombardia c'è la consapevolezza della presenza delle mafie aggiunge Fischietti - molti Comuni sono stati sciolti, soprattutto per le infiltrazioni della 'ndrangheta". "Nella nostra scuola a Crema abbiamo piantato l'albero dell'antimafia - dice Valentina Barbieri, di 19 anni, ultimo anno di corso all'istituto Sraffa - ricordiamo così Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nei giorni scorsi abbiamo partecipato a Milano a una manifestazione organizzata da Libera. La mafia è presente al Nord come al Sud.

La mia impressione è che in Lombardia sia più nascosta". (ANSA).