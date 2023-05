A Palermo partito il corteo verso l'Albero di Falcone

(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - In quattromila, si stima, dall'aula bunker dell'Ucciardone all'Albero di Falcone, in corteo a Palermo nel trentunesimo anniversario della strage di Capaci. A sfilare sono soprattutto i giovani. Numerose rappresentanze delle scuole di tutta l'Italia, ma anche delle parrocchie e degli scout e delle associazioni di volontariato, mentre gruppi di cittadini si sono già da un pezzo radunati davanti all'Albero.

In prima fila c'è la giunta comunale con il sindaco Roberto Lagalla. E poi ci sono decine di baby sindaci con la fascia tricolore. Il corteo, partito dall'aula bunker dell'Ucciardone, percorrendo via Duca della Verdura, arriverà in via Notarbartolo, davanti al palazzo in cui abitavano il magistrato e la moglie Francesca Morvillo, dove giungerà un altro corteo partito dalla facoltà di Giurisprudenza.

Sul palco saliranno Maria Falcone e, tra gli altri, Piero Grasso, collega e amico del magistrato ucciso a Capaci. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Falcone. (ANSA).