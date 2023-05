Volley: Palermo e Pomaralva insieme alle finali scudetto

(ANSA) - PALERMO, 22 MAG - La New Paradise Volley Palermo & Pomaralva si è qualificata per la finale scudetto under 18. La squadra di Linda Troiano e Luis Alvarez Centeno parteciperà alle finali nazionali in programma a Vibo Valentia in Calabria fino al 28 maggio. Una formazione palermitana di pallavolo non lottava per uno scudetto dal campionato 1987/1988. L'ultima squadra alle finali nazionali fu la Polisportiva Futura nella categoria Under 17.

L'esordio della New Paradise Volley Palermo & Pomaralva avverrà domani alle 9 contro Catanzaro. Nel pomeriggio, alle 18, la sfida contro il Matera. Mercoledì alle 10,30, l'ultima gara del girone di qualificazione contro le piacentine dell'Alsenese.

La formula è quella del girone all'italiana con partite di sola andata. Qualificate alla fase finale del raggruppamento le prime dei cinque gironi che raggiungeranno altre sette squadre già qualificatesi in base al ranking Fipav. A quel punto di formeranno quattro gironi da tre squadre sino agli scontri diretti per assegnare lo scudetto under 18 nella finalissima del 28 maggio al PalaMaiata di Vibo Valentia.

Le palermitane hanno ottenuto il pass per la fase finale vincendo 3-0 contro la formazione catanese del Volley Valley centrando anche il titolo siciliano. Nel roster della squadra di Troiano e Alvarez gioca Giada D'Agostino, sua madre Daniela Bertolino 35 anni fa faceva parte del gruppo squadra dell'ultima formazione palermitana qualificata a una fase nazionale.

"Avevamo programmato questo obiettivo un anno fa insieme alla Pomaralva - ha detto il presidente della Volley Palermo Domenico Arena - Il progetto di unire le forze per arrivare alla finale nazionale è risultato vincente. La crescita delle ragazze passa anche dalla loro partecipazione a campionati nazionali di Serie B1 e B2 in altre società e al campionato nazionale di Serie C con la Volley Palermo. Abbiamo un sogno, ma conosciamo il livello della pallavolo oltre lo stretto di Messina. Siamo certi che porteremo in alto il nome di Palermo e della Sicilia".

