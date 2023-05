Intitolata scuola di Castelvetrano al piccolo Giuseppe Di Matteo

(ANSA) - CASTELVETRANO, 22 MAG - Il secondo circolo didattico 'Ruggero Settimo' di Castelvetrano è stato intitolato al piccolo Giuseppe Di Matteo, rapito da cosa nostra all'età di dodici anni, dopo che il padre aveva cominciato a collaborare con la giustizia, fu tenuto in ostaggio per 779 giorni e, pochi giorni prima del quindicesimo compleanno, nel 1996, assassinato per strangolamento e sciolto nell'acido su ordine del capomafia della cosca corleonese Giovanni Brusca. Oggi pomeriggio è avvenuto la cerimonia di copertura della targa all'esterno del plesso scolastico che si trova nel quartiere Badia, dove abitano i familiari del boss Matteo Messina Denaro.. A scoprire la targa il dirigente scolastico Maria Luisa Simanella e il sindaco Enzo Alfano. Prima della scopertura il coro Do-re-mi ha intonato l'inno nazionale. "Oggi questa intitolazione ha un significato straordinario perché rappresenta la conferma che questa scuola è un presidio di legalità. Ma con un valore in più che è quello che questo plesso si trova nel quartiere abitato dai Messina Denaro", ha detto la preside.

L'intitolazione della scuola al piccolo Giuseppe Di Matteo è stata proposta dalla sottosezione di Marsala dell'associazione nazionale magistrati. In pochi mesi l'iter si è concluso con la firma del dirigente del centro servizi scolastici di Trapani Antonella Vaccaro. Alla cerimonia, tra gli altri, erano presenti l'assessore regionale alla pubblica istruzione Mimmo Turano, il presidente della Commissione regionale antimafia Antonella Cracolici, il procuratore della Repubblica di Marsala Fernardo Asaro e il presidente del tribunale, Alessandra Camassa. (ANSA).