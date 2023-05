Cous Cous Fest, sono aperte le selezioni degli chef italiani

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Al via le candidature per la partecipazione al Campionato italiano di cous cous, la gara rivolta agli chef nazionali che si sfideranno a San Vito Lo Capo (Trapani) in occasione del Cous Cous Fest, in programma dal 15 al 24 settembre prossimi. Il campionato, alla settima edizione è rivolto sia agli chef professionisti che agli chef emergenti. La partecipazione è gratuita.

Anche quest'anno, oltre agli chef professionisti, il contest selezionerà chef emergenti con il "Next generation student contest Conad", la competizione dedicata alle nuove generazioni di chef e rivolta agli alunni di terzo, quarto e quinto anno degli Istituti professionali per i servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera di tutta Italia. Tra tutte le candidature ricevute verranno selezionati 4 giovani che avranno la possibilità di lavorare a fianco di chef professionisti e vivere l'esperienza di partecipare ad una vera gara di cucina di cous cous tra studenti italiani nell'ambito della prossima edizione del Cous Cous Fest. Sia chef professionisti che studenti degli alberghieri possono inviare la propria candidatura entro il 12 giugno attraverso il sito del Cous Cous Fest caricando la foto di una ricetta di cous cous con la quale si vorrebbe partecipare.

A giudicare le candidature provenienti da tutta Italia ci saranno due giurie, una tecnica e una popolare, formata dai navigatori del web che potranno votare sul sito del Cous Cous Fest il loro piatto preferito. I vincitori dei contest si sfideranno live a San Vito Lo Capo per vincere il titolo di Campione italiano di cous cous Conad e Campione Next generation student contest. La giuria tecnica è formata da giornalisti ed esperti di cucina. È possibile consultare il regolamento completo sul sito couscousfest.it. Il festival è promosso da Conad, main sponsor. (ANSA).