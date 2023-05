Ceramisti di Caltagirone, 'abbracciamo la sorella Faenza'

(ANSA) - CALTAGIRONE, 20 MAG - I ceramisti di Caltagirone 'abbracciano la sorella Faenza' e annunciano iniziative di solidarietà per la città danneggiata dal maltempo. L'iniziativa è condivisa dal Comune del Catanese.

"Facendoci interpreti dei sentimenti e delle considerazioni dei nostri maestri artigiani e in piena condivisione con la linea assunta dal direttivo Aicc - afferma l'assessore alle Attività ceramiche e culturali Claudio Lo Monaco, nella sua qualità di componente del Consiglio nazionale ceramico - manifestiamo la nostra sentita e piena solidarietà agli amici di Faenza, fortemente e dolorosamente colpiti dal maltempo di questi giorni". A questo proposito il Comune di Caltagirone, insieme alle altre città della ceramica italiane, ha lanciato un messaggio di solidarietà per la città romagnola, con un pensiero particolare per i ceramisti che hanno perso i propri laboratori. (ANSA).