Terna avvia iter per nuovo elettrodotto nel siracusano

(ANSA) - PALERMO, 17 MAG - La Regione siciliana ha avviato il procedimento autorizzato del nuovo elettrodotto nel siracusano ad opera di Terna, la società di gestione della rete elettrica nazionale, che ha pubblicato l'avviso con l'elenco delle particelle catastali relative alle aree potenzialmente interessate dall'opera.

Il progetto costerà circa 12 milioni di euro e prevede la realizzazione di un cavo interrato della lunghezza di 5,6 chilometri che collegherà l'esistente Stazione elettrica di Melilli alla cabina utente Erg Nuce che si trova all'interno dell'area petrolchimica del comune di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa.

In seguito al completamento dell'opera, Terna provvederà alla demolizione di circa 4 chilometri di linee aeree esistenti con benefici ambientali per il territorio. (ANSA).