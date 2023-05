Sicily by Car si fonde con Indstars4 e va in Borsa

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Sicily by car, l'azienda siciliana di autonoleggio fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto, per fare un ulteriore 'salto', consolidarsi in Italia e accelerare l'espansione all'estero si fonderà con la Spac Industrial Stars, ritrovandosi così quotata in Borsa, con una valorizzazione di 298,3 milioni di euro. "La finalizzazione della Business Combination consentirà al gruppo l'accesso al mercato dei capitali accelerando lo sviluppo strategico di crescita per linee esterne sul mercato paneuropeo, in linea con il progetto SbC Europe. Grazie alla visibilità derivante dalla quotazione sapremo cogliere le opportunità del settore turistico, leva di crescita dell'economia italiana e del Made in Italy" comomenta Dragotto.

In sintesi l'operazione prevede la cessione da Dragotto Holding a Indstars 4, la Spac promossa da Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti, di azioni ordinarie SbC per 39 milioni di euro e la sottoscrizione da parte della Spac di un aumento di capitale di SbC tra 61 e 66 milioni di euro con conseguente emissione di un numero di nuove azioni ordinarie tra minime 6.100.000 e massime 6.600.000 azioni. L'equity di SbC, precisa una nota, viene valorizzato a 298,3 milioni e "ci si attende che la percentuale di flottante al primo giorno di quotazione di Sicily by Car su Euronext Growth Milan si collocherà in un intervallo compreso tra il 30,4% e il 29,5% in funzione del recesso".

Verrà inoltre rinnovato il cda che comprenderà un totale di 5 membri, tra cui un consigliere indipendente e Giovanni Cavallini come consigliere non esecutivo in rappresentanza dei promotori.

È previsto che la business combination si perfezioni entro il mese di luglio 2023. La data di efficacia coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di SbC su Euronext Growth Milan, il cui processo di quotazione sarà avviato quanto prima. Successivamente SbC richiederà l'ammissione alla quotazione sul listino principale.

(ANSA).