Sammartino, premio a olio Barbera frutto della ricerca

(ANSA) - PALERMO, 17 MAG - "Gli oli e i vini siciliani e la gran parte della filiera agroalimentare isolana hanno investito negli ultimi anni in ricerca e tecnologia conservando la biodiversità dei territori. Il premio attribuito a Manfredi Barbera ne è una dimostrazione". Lo ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura Luca Sammartino che ha partecipato stamane, a Palazzo dei Normanni, alla presentazione del premio Sofy Award. Il riconoscimento statunitense, come miglior olio del mondo, è stato attribuito all'extravergine Dop Monte Etna natura Viva che Barbera ha realizzato nel territorio di Bronte.

"Nel mondo si parla dell'agricoltura siciliana - ha aggiunto Sammartino - si riconosce la nostra produzione agricola frutto anche della ricerca effettuata dalla comunità scientifica isolana. Il governo regionale siciliano è a fianco dell'impresa.

Ci stiamo occupando delle infrastrutture idriche e degli assi viari per dare servizi alle aziende che devono essere competitive". (ANSA).