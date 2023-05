Dl Ponte: Schifani, si ripristina un progetto fondamentale

(ANSA) - PALERMO, 17 MAG - "Il Ponte sullo Stretto è un'opera fondamentale per la Sicilia. Il ministro Matteo Salvini sta facendo un ottimo lavoro. Il 30 maggio è convocata l'assemblea straordinaria della Società dello Stretto per la nomina degli organi sociali e per avviare le procedure propedeutiche all'appalto, che era stato bloccato da una norma imprevista e imprevedibile del governo Monti che ha rescisso un contratto in essere". L'ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ospite a "Radio anch'io", su Rai Radio1, commentando l'approvazione alla Camera del decreto che prevede il riavvio dell'iter per la costruzione dell'opera che nelle previsioni costerà 13,5 miliardi di euro.

"Anche per quanto riguarda i finanziamenti - ha aggiunto Schifani - la Sicilia e la Calabria faranno la loro parte.

Intanto stiamo lavorando al ripristino della rete stradale e ferroviaria. L'A19 sarà commissariata per accelerare le procedure e per superare le criticità attuali sul trasporto gommato". (ANSA).